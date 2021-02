‘Sopra le macerie’: giovedì la presentazione del libro di Aniello Cimitile (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutogiovedì 11 febbraio, alle ore 16, UniSannio Cultura presenta “Sopra le macerie”, il libro del prof. Aniello Cimitile sulle origini dell’Alfa Romeo di Pomigliano, il più grande polo industriale del Mezzogiorno. L’incontro, in diretta sul canale YouTube dell’Università del Sannio, sarà introdotto e coordinato dal giornalista de Il Mattino Gigi Di Fiore. Sono previsti i saluti del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora e gli interventi di Massimo Villone, professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Napoli Federico II; di Francesca Russo, docente di Storia delle Dottrine e delle Istituzioni politiche dell’Università Suor Orsola Benincasa e vicepresidente della Fondazione Nilde Iotti; di Emiliano Brancaccio, docente di Politica economica dell’Università del ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto11 febbraio, alle ore 16, UniSannio Cultura presenta “Sopra le macerie”, ildel prof.sulle origini dell’Alfa Romeo di Pomigliano, il più grande polo industriale del Mezzogiorno. L’incontro, in diretta sul canale YouTube dell’Università del Sannio, sarà introdotto e coordinato dal giornalista de Il Mattino Gigi Di Fiore. Sono previsti i saluti del rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora e gli interventi di Massimo Villone, professore emerito di Diritto costituzionale dell’Università di Napoli Federico II; di Francesca Russo, docente di Storia delle Dottrine e delle Istituzioni politiche dell’Università Suor Orsola Benincasa e vicepresidente della Fondazione Nilde Iotti; di Emiliano Brancaccio, docente di Politica economica dell’Università del ...

