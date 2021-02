Sony Xperia 5 II convince nelle foto, ma è distante dalla vetta per DxOMark (Di sabato 6 febbraio 2021) Sony Xperia 5 II passa da DxOMark: scopriamo come se l'è cavata la tripla fotocamera posteriore dello smartphone nipponico. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di sabato 6 febbraio 2021)5 II passa da: scopriamo come se l'è cavata la triplacamera posteriore dello smartphone nipponico. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

notebookitalia : Giusto in tempo per San Valentino, Sony Xperia 5 II si tinge di rosa ed aggiunge in omaggio le cuffie Sony WF-1000X… - CouponsSconti : ?? Gritin Cavo USB C [3 Pezzi: 1m, 1.5m, 2m] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C per Galaxy S9/S8+, Note 8, Nintendo S… - HDblog : RT @HDblog: Sony ha spedito solo un milione di Xperia nel Q3 2020, ma i profitti salgono - J_Devil_ : @deliux9 @Sony @SamsungItalia @LG_Italia @UnieuroNews @Media_World L'Xperia U che ho avuto io ha tutt'ora una fotoc… - deliux9 : @J_Devil_ @Sony @SamsungItalia @LG_Italia @UnieuroNews @Media_World Anche io avevo un Xperia. Ne ho avuti 2. Bellis… -