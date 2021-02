SOCIAL / La famiglia Gomez alla scoperta di Siviglia: Linda e i figli tra le vie della città (Di sabato 6 febbraio 2021) Linda e la famiglia Gomez alla scoperta di Siviglia. La moglie del centrocampista argentino, che da poche settimane veste la maglia del club andaluso, ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono insieme ai figli tra le strade della città spagnola.Una nuova vita per la moglie del Papu, che ora conosce meglio Siviglia dopo gli anni a Bergamo.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CK8zUxQsyDo/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 6 febbraio 2021)e ladi. La moglie del centrocampista argentino, che da poche settimane veste la maglia del club andaluso, ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono insieme aitra le stradespagnola.Una nuova vita per la moglie del Papu, che ora conosce megliodopo gli anni a Bergamo.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CK8zUxQsyDo/" Golssip.

RaiSport : ?? Audio choc del medico di #Maradona: 'Il grassone sta morendo' Diffusi dei vocali tra #Luque e la psichiatra… - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: #GFVIP5 Pierpa alla sua famiglia : non andate ai programmi social! ?? Barbarella: - MariaApice : @albatross_can @takemelsewhere La smetts di offendere canyaman è la sua famiglia non glielo permetto assolutamente… - 0NLVTHEBRAVE : ah comunque amici di twitter io dopo le 21 non posso più stare online per casini successi in famiglia, se scompaio… - cvrlottaa : ho condiviso defenceless su tutti i miei social, ho messo like alla canzone sia su yt che su spotify con tutti gli… -