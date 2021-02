Slittino doppio | doppietta lettone a St Moritz | Rieder Rastner chiudono con un brillante terzo posto

(Di sabato 6 febbraio 2021) Grande sorpresa nella gara finale della stagione! La coppiacomposta da Martins Bots e Roberts Plume si è aggiudicata la tappa di Sankt(Svizzera) ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di2020-2021. Dato che la Sfera di Cristallo è già stata ampiamente assegnata agli austriaci Steu e Koller, la gara conclusiva della stagione non ha regalato emozioni clamorose. La sensazione era quella da “ultimo giorno di scuola” con equipaggi che sono scesi con la mente libera e senza particolari pressioni. Di questo scenario se ne sono giovati i lettoni Martins Bots e Roberts Plume che hanno impressionato in entrambe le discese. 54.050 nella prima e 54.224 nella seconda, per un crono complessivo di 1:48.574. Seconda posizione a 64 millesimi per i connazionali Andris e Juris Sics (54.170 e 54.168) ...

L'austriaco Nico Gleirscher è il primo campione mondiale della rassegna iridata di slittino naturale in corso di svolgimento sul budello di Koenigssee, in Germania. L'austriaco vince ... Nell'oro ... L'austriaco Nico Gleirscher è il primo campione mondiale a Koenigssee, in Germania. L'... Nel doppio, la medaglia d'oro va ai tedeschi Wendl - Arlt in 39'126: argento ai fratelli lettoni Sics/... Grande sorpresa nella gara finale della stagione! La coppia lettone composta da Martins Bots e Roberts Plume si è aggiudicata la tappa di Sankt Moritz (Svizzera) ultimo appuntamento della Coppa del Mo ...