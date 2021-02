Slittino | Cdm St Moritz | terzo posto per la coppia Rieder-Rastner | indietro gli azzurri nel singolo

Leggi su sportface

(Di sabato 6 febbraio 2021) GliLudwige Patrickconquistano ilnel doppio di Coppa del Mondo disulla pista di Celerina a St., piazzandosi alle spalle delle due coppie lettoni Bots/Plume, primi con il tempo di 1’48?274 e ai fratelli Sics, secondi a 64 millesimi. Buona prestazione anche per Nagler e Malleier, che chiudono sesti, e pere Kainzwaldner, ottavi. Nelmaschile trionfa l’austriaco Nico Gleirscher con il tempo di 2’15?852 davanti ai tedeschi Max Langenhan per 60 millesimi e Felix Loch per 74;gli, con Kevin Fischnaller al 13esimoe Dominik Fischnaller al 15esimo. SportFace.