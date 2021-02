Sky si assicura Champions, Europa e Conference League (Di sabato 6 febbraio 2021) Sky si assicura la Champions, l’Europa e la Conference League per il triennio 2021-2024. Nonostante la crescita anche esponenziale di diversi competitor, vedi DAZN e Amazon Prime Video, Sky si assicura la trasmissione delle partite di Champions, Europa e Conference League anche nel triennio 2021-2024. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021) Sky sila, l’e laper il triennio 2021-2024. Nonostante la crescita anche esponenziale di diversi competitor, vedi DAZN e Amazon Prime Video, Sky sila trasmissione delle partite dianche nel triennio 2021-2024. “Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto. I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da ...

