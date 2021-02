Six-Nations-Italia: partenza da incubo per gli Azzurri (Di sabato 6 febbraio 2021) Oggi 6 Febbraio alle ore 15:15 nello Stadio Olimpico di Roma si è disputata la gara del torneo Six-Nations-Italia-Francia. Gli Azzurri sono stati assolutamente inferiori agli avversari che da subito hanno fatto capire che cercavano la vittoria ad ogni costo. Un brutto inizio per la Nazionale Italiana che dovrà comunque ripartire dalle poche cose positive che si sono viste in partita. Sei Nazioni-Italia: una squadra in trasformazione Six-Nations-Italia: che cosa è successo in partita? La Francia ha ottenuto la vittoria nel torneo delle Sei Nazioni in modo perfetto con una schiacciante vittoria di 50-10 punti bonus su una giovane squadra Italiana nella gara di apertura del campionato a Roma. I visitatori hanno raggiunto un comandante vantaggio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) Oggi 6 Febbraio alle ore 15:15 nello Stadio Olimpico di Roma si è disputata la gara del torneo Six--Francia. Glisono stati assolutamente inferiori agli avversari che da subito hanno fatto capire che cercavano la vittoria ad ogni costo. Un brutto inizio per la Nazionalena che dovrà comunque ripartire dalle poche cose positive che si sono viste in partita. Sei Nazioni-: una squadra in trasformazione Six-: che cosa è successo in partita? La Francia ha ottenuto la vittoria nel torneo delle Sei Nazioni in modo perfetto con una schiacciante vittoria di 50-10 punti bonus su una giovane squadrana nella gara di apertura del campionato a Roma. I visitatori hanno raggiunto un comandante vantaggio ...

