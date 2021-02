Sibilia rieletto presidente della LND: non ritira la candidatura per la FIGC (Di sabato 6 febbraio 2021) Cosimo Sibilia è stato rieletto alla presidenza della Lega Nazionale Dilettanti: non ritira però la candidatura alla FIGC. Le sue parole Cosimo Sibilia è stato rieletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Ecco le sue parole riportate da Italpress. candidatura PRESIDENZA FIGC – «Ritengo la mia candidatura per la Federcalcio un segnale di coerenza rispetto a un accordo sottoscritto dall’allora presidente della Lega Pro, dal presidente degli allenatori e dal presidente degli arbitri, con l’ex presidente federale Giancarlo Abete come garante di questo accordo. Ci fu un’intesa con ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Cosimoè statoalla presidenzaLega Nazionale Dilettanti: nonperò laalla. Le sue parole Cosimoè statoLega Nazionale Dilettanti. Ecco le sue parole riportate da Italpress.PRESIDENZA– «Ritengo la miaper la Federcalcio un segnale di coerenza rispetto a un accordo sottoscritto dall’alloraLega Pro, daldegli allenatori e daldegli arbitri, con l’exfederale Giancarlo Abete come garante di questo accordo. Ci fu un’intesa con ...

