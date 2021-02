Sibilia rieletto a capo della Lnd | Mi candido alla Figc per coerenza

Calciopuntgoal : SIBILIA RIELETTO POVERI DILETTANTI,LA LND CONFERMA IL PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA IL QUALE ORA VA ALL’ATTACCO DI G… - SergVessicchio : SIBILIA RIELETTO POVERI DILETTANTI,LA LND CONFERMA IL PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA IL QUALE ORA VA ALL’ATTACCO DI G… - ilnapolionline : Sibilia rieletto presidente della Lega Nazionale Dilettanti - - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LND - Sibilia rieletto presidente per il quadriennio 2021-'24 - iloveakragas : Santino Lo Presti sarà uno dei tre vicepresidenti... -

Con 73 voti sugli 87 aventi diritto (circa l 83,91 %), Cosimovienealla guida della Lega nazionale dilettanti . L assemblea ordinaria elettiva, andata in scena stamane all Hilton ...Per quanto riguarda i Consiglieri federali in quota LND, oltre ache siede di diritto in Consiglio, era presente la squadra dei designati (che dovranno essere confermati dall'Assemblea ...ROMA. Stamane, presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino si è tenuta l'Assemblea Elettiva della Lega Nazionale Dilettanti che ha ...«Ringrazio per il grande consenso che mi avete destinato, mi riempie di gioia e responsabilità. Di una cosa sola dovete essere convinti: farò sempre gli ...