Siamo al terzo governo in tre anni | basterà l’appello alla responsabilità?

di Lorenzo Bertini Superato il suono di trombe che ha accolto il presidente Draghi, a cui fischiano ancora le orecchie a furia di essere chiamato per cognome, adesso il presidente si trova nell'ingrato compito di riuscire a fare quello che la politica non è riuscita a fare: un governo con una maggioranza. Auguri proprio, perché già cominciano i problemi, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che aspetta sulla riva del fiume i cadaveri dei propri rivali-alleati di Forza Italia e Lega, di cui i primi sono già disponibili a sostenere Draghi, perché sono altra cosa rispetto agli altri due azionisti del centrodestra. La Lega tentenna o nicchia, perché corre il rischio di spaccare il partito, con una parte che giudica folle andare al voto senza un governo a fine giugno – poi coi soldi del Recovery figurati – anche se ancora non si sa come vogliano ...

