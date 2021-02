Si contagiò dopo aver salvato la vita ad un uomo di Palomonte: il biologo vince la battaglia contro il covid (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – Ha vinto la battaglia contro il coronavirus dopo un mese di isolamento domiciliare e di terapia di ossigeno e farmaci, il medico biologo e consigliere comunale di Buccino, Francesco Fernicola. A dare notizia agli amici, ai pazienti e agli elettori, della sua negativizzazione al tampone per il covid, è stato lo stesso operatore sanitario che oggi ha pubblicato l’esito del tampone sui suoi canali social. “Sono libero!”– ha scritto Fernicola, ringraziando le persone che gli sono state vicine. biologo e socio di uno studio medico di analisi chimiche di San Gregorio Magno, Fernicola si era contagiato un mese fa, dopo aver praticato un massaggio cardiaco ad un paziente di 70 anni di ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBuccino (Sa) – Ha vinto lail coronavirusun mese di isolamento domiciliare e di terapia di ossigeno e farmaci, il medicoe consigliere comunale di Buccino, Francesco Fernicola. A dare notizia agli amici, ai pazienti e agli elettori, della sua negativizzazione al tampone per il, è stato lo stesso operatore sanitario che oggi ha pubblicato l’esito del tampone sui suoi canali social. “Sono libero!”– ha scritto Fernicola, ringraziando le persone che gli sono state vicine.e socio di uno studio medico di analisi chimiche di San Gregorio Magno, Fernicola si era contagiato un mese fa,praticato un massaggio cardiaco ad un paziente di 70 anni di ...

WeLiveHard : @Cr7643862973 @MMmarco0 hai dimenticato il lockdown in italia ebbe successo dopo 2 mesi non puoi vedere i benefici… - katiaamore : RT @EroeSemantico: Tutto e il contrario di tutto. Ovviamente che le scuole non contribuiscano al contagio è una puttanata che dopo un anno… - PappaletteraF : Vaccino anti-Covid in Lombardia, Moratti: 'Precedenza ai tassisti dopo gli over 80, più esposti a rischio contagio' - EroeSemantico : Tutto e il contrario di tutto. Ovviamente che le scuole non contribuiscano al contagio è una puttanata che dopo un… - imarkez : RT @blogsicilia: Donna incinta ha smesso di essere negazionista dopo il contagio - -

Ultime Notizie dalla rete : contagiò dopo Lieve crescita dei contagi

Si avvicina il fine settimana, il primo dopo il ritorno alla zona gialla. Vogliamo, quindi, porre una particolare attenzione sulle norme relative al contenimento del virus che, come possiamo ...

Focolaio in Geriatria a Rovigo: Altri due operatori sanitari no vax positivi al Covid - 19

Per onestà, bisogna però dire che, serve capire come il virus sia entrato in reparto, gli stessi operatori possono aver contratto l'infezione all'esterno, oppure da un paziente 'positivizzato' dopo ...

Si avvicina il fine settimana, il primoil ritorno alla zona gialla. Vogliamo, quindi, porre una particolare attenzione sulle norme relative al contenimento del virus che, come possiamo ...Per onestà, bisogna però dire che, serve capire come il virus sia entrato in reparto, gli stessi operatori possono aver contratto l'infezione all'esterno, oppure da un paziente 'positivizzato'...