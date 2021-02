Sfida social, sbloccato il telefonino della povera Antonella: la scoperta (Di sabato 6 febbraio 2021) La ragazzina è morta a gennaio come conseguenza di una assurda Sfida social molto in voga su TikTok, nota come ‘blackut challenge’. Aveva destato scalpore la vicenda della ragazzina morta per una Sfida social su TikTok. Lei si chiamava Antonella Sicomero, aveva 10 anni ed i genitori l’avevano trovata moribonda nel bagno di casa con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 6 febbraio 2021) La ragazzina è morta a gennaio come conseguenza di una assurdamolto in voga su TikTok, nota come ‘blackut challenge’. Aveva destato scalpore la vicendaragazzina morta per unasu TikTok. Lei si chiamavaSicomero, aveva 10 anni ed i genitori l’avevano trovata moribonda nel bagno di casa con L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

