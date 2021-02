Serie C | rinviata Olbia-Pro Sesto a data da destinarsi Il comunicato

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 6 febbraio 2021) Attraverso il CU n. 292/DIV, la Lega Pro ha disposto che la gara-Proin programma domenica 7 febbraio allo stadio Nespoli vengada. La decisione è stata presa in seguito all'istanza presentata dalla società Proai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l'attuale fase conseguente l'emergenza epidemiologica, e al contestuale accordo intercorso tra le società interessate.