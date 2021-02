Serie B, Pescara-Reggina: sfida della (quasi) disperazione all’Adriatico (Di sabato 6 febbraio 2021) Uscire da un turbine negativo scacciando, così, i sussurri sempre più persistenti della Serie C. Il Pescara e la Reggina vivono momenti preoccupanti ed i tifosi non hanno nascosto il malcontento per questa prima parte di campionato. La gara di oggi, che andrà in scena all’Adriatico, rappresenta una tappa fondamentale per le due compagini chiamate a scendere in campo: gli abruzzesi sono malinconicamente ultimi in classifica con 16 punti, mentre i calabresi hanno incamerato 19 lunghezze nel loro torneo da neopromossa. Da entrambe le società, questo non è un mistero, si attendeva molto di più. I biancazzurri, rimasti in cadetteria dopo aver battuto il Perugia ai rigori nei playout dello scorso anno, speravano di vivere un campionato tranquillo e gli amaranto, nei pronostici d’inizio stagione, erano visti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Uscire da un turbine negativo scacciando, così, i sussurri sempre più persistentiC. Ile lavivono momenti preoccupanti ed i tifosi non hanno nascosto il malcontento per questa prima parte di campionato. La gara di oggi, che andrà in scena, rappresenta una tappa fondamentale per le due compagini chiamate a scendere in campo: gli abruzzesi sono malinconicamente ultimi in classifica con 16 punti, mentre i calabresi hanno incamerato 19 lunghezze nel loro torneo da neopromossa. Da entrambe le società, questo non è un mistero, si attendeva molto di più. I biancazzurri, rimasti in cadetteria dopo aver battuto il Perugia ai rigori nei playout dello scorso anno, speravano di vivere un campionato tranquillo e gli amaranto, nei pronostici d’inizio stagione, erano visti ...

