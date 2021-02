Serie B | Monza-Empoli | tutto pronto per il big match dal sapore di Serie A

(Di sabato 6 febbraio 2021)è il bigdella 21a giornata. Scontro al vertice tra due formazioni che lottano per la promozione, e che di certo sono tra le favorite per il successo finale. sarà fuga dell’o ilriuscirà ad accorciare le distanze? Fischio d’inizio alle 16 per la partita più infuocata della giornata., la vittoria per accorciare le distanze Ilquest’anno sta sorprendendo tutti: una seconda posizione che di certo fa sognare i tifosi biancorossi. Brocchi sta facendo un lavoro incredibile, e tutti vogliamo vedere quanto il mercato di Galliani darà a questa formazione. Sarà una partita molto difficile contro la squadra più in forma del torneo che ha in testa solo la vittoria.edsono imbattute ...

Serie B 11.30 Salernitana 4th v Chievo 5th 13.00 Brescia 13th v Cittadella 5th Cosenza 14th v Spal 6t… - EmpoliCalcio : Sono 15 i precedenti ufficiali fra le due squadre a Monza: 4 le vittorie dei biancorossi di casa (ultima 1-0 nella… - GazzettinoL : Serie B 21a Giornata 1-2 Lecce-Ascoli Brescia-Cittadella Cosenza-Spal Cremonese-Pisa Frosinone-Venezia…

...per la seconda giornata di ritorno del campionato diB . Ambizioni da confermare per due squadre che si scontrano al secondo posto in classifica, piazzamento al momento condiviso con ila ...Ilche divide la seconda piazza e le speranze di promozione diretta inA con Chievo e Salernitana, tallonato ad un punto di distanza da Cittadella e Spal, ospita la capolista. Ovvero, l'...La diretta live di Salernitana-Chievo, match valido per la ventunesima giornata di Serie B 2020/2021. Gli uomini di Castori, dopo 3 sconfitte consecutive, si sono ripresi e hanno ...Mister Brocchi ha convocato 24 giocatori per Monza-Empoli, gara valevole per la 21a giornata di Serie B, in programma oggi (ore 14) all''U-Power.