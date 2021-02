Serie B: il nuovo Brescia di Clotet si fa rimontare da un grande Cittadella (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ un Brescia a due facce quello visto contro il Cittadella. Brillante nel primo tempo, deludente nel secondo. Inizia bene segnando tre reti al Cittadella ma cade malamente nella ripresa, appena la formazione di Venturato trova gli spazi per far male. La rimonta degli ospiti viene iniziata da Gargiulo e completata da Baldini. Doccia fredda per il nuovo Brescia di Clotet che ha assolutamente bisogno di un riassetto tattico per tornare a competere. Brescia-Cittadella: formazioni e dove vederla Come è andata la partita? La cura Clotet sembra sortire effetti più che buoni. Il Brescia visto in campo contro il Cittadella di Venturato è un lontano parente di quello sconsolato e spento di Dionigi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021) E’ una due facce quello visto contro il. Brillante nel primo tempo, deludente nel secondo. Inizia bene segnando tre reti alma cade malamente nella ripresa, appena la formazione di Venturato trova gli spazi per far male. La rimonta degli ospiti viene iniziata da Gargiulo e completata da Baldini. Doccia fredda per ildiche ha assolutamente bisogno di un riassetto tattico per tornare a competere.: formazioni e dove vederla Come è andata la partita? La curasembra sortire effetti più che buoni. Ilvisto in campo contro ildi Venturato è un lontano parente di quello sconsolato e spento di Dionigi ...

