Serie B: il Brescia si fa rimontare da 3-0 a 3-3. Blitz Venezia. La Reggina espugna Pescara (Di sabato 6 febbraio 2021) Si sono concluse le sfide del pomeriggio di Serie B iniziate alle 14.00 con non poche soprese. Harakiri Brescia, che in vantaggio 3-0 al primo tempo grazie alla doppietta di Aye e alla rete di Donnarumma, si fa rimontare dal Cittadella nel secondo tempo con Gargiulo, Frare e Baldini. Termina in pareggio tra Cosenza e Spal, che si spartiscono un tempo a testa: al vantaggio calabrese con Sciaudone risponde Luca Mora. Succede tutto nel primo tempo tra Cremonese e Pisa. Non basta ai toscani la rete di Vido a riprendere il doppio svantaggio firmato Valeri e Ciofani. Cade ancora il Frosinone, ancora a secco nel nuovo anno: il doppio vantaggio ospite firmato Forte e Di Mariano rende vana la rete di Salvi per i ciociari. La Reggina vince un’importante scontro salvezza nel secondo tempo in quel di Pescara: ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Si sono concluse le sfide del pomeriggio diB iniziate alle 14.00 con non poche soprese. Harakiri, che in vantaggio 3-0 al primo tempo grazie alla doppietta di Aye e alla rete di Donnarumma, si fadal Cittadella nel secondo tempo con Gargiulo, Frare e Baldini. Termina in pareggio tra Cosenza e Spal, che si spartiscono un tempo a testa: al vantaggio calabrese con Sciaudone risponde Luca Mora. Succede tutto nel primo tempo tra Cremonese e Pisa. Non basta ai toscani la rete di Vido a riprendere il doppio svantaggio firmato Valeri e Ciofani. Cade ancora il Frosinone, ancora a secco nel nuovo anno: il doppio vantaggio ospite firmato Forte e Di Mariano rende vana la rete di Salvi per i ciociari. Lavince un’importante scontro salvezza nel secondo tempo in quel di: ...

