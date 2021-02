Serie B | Frosinone ko | pari Salernitana Blitz della Reggina

TG24info : Serie B - Frosinone vs Venezia 1-2, ecco le #Pagelle dei giallazzurri - #TG24.info - #Frosinonevenezia #SERIEB… - sportli26181512 : Pazzo Cittadella, da 0-3 a 3-3 col Brescia. Nesta ancora k.o. Pari Salernitana-Chievo: Pazzo Cittadella, da 0-3 a 3… - PicenoTime : Serie B 21° turno: Baldini firma la rimonta da 0-3 del Cittadella a Brescia. Frosinone ko col Venezia… - TUTTOB1 : Serie B, 21a giornata: Salernitana e Chievo non si fanno male. Crollano Frosinone e Pescara. Harakiri Brescia. Crem… - sportli26181512 : #SerieB, Frosinone ko con il Venezia. Pari tra Salernitana e Chievo: L'undici di Nesta perde 2-1 allo Stirpe. All'A… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Frosinone

Continua il momento negativo delche perde con il Venezia subendo la terza sconfitta nelle ultime sei uscite. Pari all'Arechi tra Salernitana e Chievo mentre all'Adriatico la Reggina vince un importante scontro salvezza con ...di Stefano Belli} LEZZERINI KO, ENTRA POMINI Giornata primaverile allo Stirpe dove è in corso il match valevole per la ventunesima giornata diB trae Venezia , a metà del primo tempo ...2 Dopo il tonfo casalingo del Lecce, ko nella serata di ieri contro l’Ascoli, oggi in campo la maggior parte del programma della ventunesima giornata di Serie B, piena di sfide interessanti. I MATCH D ...Parità tra Salernitana e Chievo, Brescia rimontato dal 3-0. In attesa dell'Empoli, impegnato con il Monza nel big match del ventunesimo turno di Serie B, frenano le dirette inseguitrici dei toscani. L ...