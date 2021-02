Serie A, super rimonta del Torino con l’Atalanta. Il Sassuolo crolla con lo Spezia (Di sabato 6 febbraio 2021) Grande impresa del Torino che rimonta l'Atalanta di Gasperini e la inchioda sul 3-3 al Gewiss Stadium. Dea sul triplo vantaggio già dopo 21' con le reti di Ilicic, Gosens e Muriel. I granata risorgono con Belotti, Bremer e il pareggio nel finale di Bonazzoli. Il Sassuolo invece crolla in casa contro lo Spezia di Italiano che si impone 2-1 al Mapei Stadium e respira. Neroverdi in vantaggio grazie al gol di Caputo e poi ribaltati dalle reti di Erlic e Gyasi.ATALANTA-TorinoRETI: 14? Ilicic, 16? Gosens, 20 Muriel, 41? Belotti, 45? Bremer, 84? BonazzoliATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri (45? Djimsiti), De Roon, Pessina (83? Pasalic), Gosens; Malinovskyi (77? Lammers); Ilicic (58? Zapata), Muriel (58? Miranchuk). A disposizione: Rossi, Sportiello, Freuler, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) Grande impresa delchel'Atalanta di Gasperini e la inchioda sul 3-3 al Gewiss Stadium. Dea sul triplo vantaggio già dopo 21' con le reti di Ilicic, Gosens e Muriel. I granata risorgono con Belotti, Bremer e il pareggio nel finale di Bonazzoli. Ilinvecein casa contro lodi Italiano che si impone 2-1 al Mapei Stadium e respira. Neroverdi in vantaggio grazie al gol di Caputo e poi ribaltati dalle reti di Erlic e Gyasi.ATALANTA-RETI: 14? Ilicic, 16? Gosens, 20 Muriel, 41? Belotti, 45? Bremer, 84? BonazzoliATALANTA (3-4-1-2) – Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri (45? Djimsiti), De Roon, Pessina (83? Pasalic), Gosens; Malinovskyi (77? Lammers); Ilicic (58? Zapata), Muriel (58? Miranchuk). A disposizione: Rossi, Sportiello, Freuler, ...

