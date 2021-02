Serie A, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: Zaza e Belotti sfidano Muriel (Di sabato 6 febbraio 2021) Tutto pronto per Atalanta-Torino.Sarà la sfida tra i nerazzurri e i granata ad aprire questo sabato di Serie A: il match, in programma al 'Gewiss Stadium', è valido per la 21esima giornata del campionato di massima seria, la seconda del girone di ritorno. Fischio di inizio alle ore 15.00. Gian Piero Gasperini e Davide Nicola hanno voglia di riscatto.Di seguito, le formazioni ufficiali.Atalanta (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Muriel.Torino (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Zaza, Belotti. Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Tutto pronto per.Sarà la sfida tra i nerazzurri e i granata ad aprire questo sabato diA: il match, in programma al 'Gewiss Stadium', è valido per la 21esima giornata del campionato di massima seria, la seconda del girone di ritorno. Fischio di inizio alle ore 15.00. Gian Piero Gasperini e Davide Nicola hanno voglia di riscatto.Di seguito, le(3-4-2-1): Gollini, Toloi, Romero, Palomino; Ruggeri, De Roon, Pessina, Gosens; Malinovskyi, Ilicic;(3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru;

