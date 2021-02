Serie A, Juventus-Roma: Pirlo sceglie Morata-CR7, ancora out Dzeko. Le formazioni ufficiali (Di sabato 6 febbraio 2021) Alle ore 18,00 la sfida tra Juventus e Roma.Le formazioni ufficiali del match.Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Cuadrado, Demiral, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Kulusevski, Peeters. Allenatore: Pirlo.Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Cristante, Mkhitaryan; Borja Mayoral. A disposizione:Mirante, Fuzato, Dzeko, Santon, Pastore, Perez, Peres, Diawara, Ciervo, Calafiori. Allenatore: Fonseca. Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Alle ore 18,00 la sfida tra.Ledel match.(4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa;, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Cuadrado, Demiral, Bernardeschi, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Kulusevski, Peeters. Allenatore:(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Cristante, Mkhitaryan; Borja Mayoral. A disposizione:Mirante, Fuzato,, Santon, Pastore, Perez, Peres, Diawara, Ciervo, Calafiori. Allenatore: Fonseca.

OptaPaolo : 67 - Dal suo arrivo alla Juventus nel 2018/19, #CristianoRonaldo è il giocatore che ha realizzato più gol in Serie… - juventusfc : ????RZ?? R??????ZZ??! ??? #JuventusWomen #EmpoliJuve Non perdete alle 12.30 il match ???????? su @JuventusTV ?… - Gazzetta_it : #Inter, ora la #Juventus: torna la Lu-La in attacco. E il nuovo #Perisic suona la carica: “A Torino per vincere”… - aldebara_n : Dalla notte dei tempi errori arbitrali hanno favorito sempre la Juve.Una costante. Di Turone si parlerà tra 100 an… - TifosiBN : ???? Le #formazioni di #Juventus-#Roma ? -