Serie A, Genoa-Napoli: Gattuso sceglie ancora Petagna, Ballardini con Destro. Le formazioni ufficiali (Di sabato 6 febbraio 2021) Alle ore 20,45 in campo Genoa e Napoli.Le formazioni ufficiali del match.Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev, Destro. All.: Ballardini.Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso Leggi su mediagol (Di sabato 6 febbraio 2021) Alle ore 20,45 in campo.Ledel match.(3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Pandev,. All.:(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano,, Lozano. All.

OptaPaolo : 8 - A partire da metà dicembre 2020, Mattia #Destro è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A (8). Cecchino.… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri, in attacco c'è Petagna - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Genoa-Napoli, la formazione ufficiale degli azzurri, in attacco c'è Petagna -