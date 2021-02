Serie A | Genoa-Napoli 2-1 | Pandev condanna Gattuso | azzurri ko al “Ferraris” La classifica

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ilsi ferma al "".Prosegue inarrestabile il cammino del, reduce da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare di campionato. Anche nell'anticipo di questa sera la squadra di Ballardini non delude, battendo ilcon il risultato di 2-1 grazie alla doppietta di uno scatenato. Inutile la rete di Politano nel finale, che non evita un'amarissima - quanto inevitabile - sconfitta.capitalizza due clamorosi errori della difesa napoletana, punendo glie regalando una preziosissima vittoria al: sempre più lontana dalle zone calde della.MC sportid="1" widgettype="StandingWidgetGazzanet" competitionid="21"

OptaPaolo : 17 - Da quando Davide #Ballardini è tornato al Genoa (21 dicembre 2020) solo la Juventus (18) ha ottenuto più punti… - SkySport : GENOA-NAPOLI 2-1 Risultato finale ? ? #Pandev (11') ? #Pandev (26') ? #Politano (79') ? ? - OptaPaolo : 8 - A partire da metà dicembre 2020, Mattia #Destro è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A (8). Cecchino.… - marinabeccuti : Serie A: la classifica dopo gli anticipi. Il Genoa sale all'undicesimo posto - Torinogranatait : Serie A: la classifica dopo gli anticipi. Il Genoa sale all'undicesimo posto -

Nel quinto anticipo della 21a giornata diA, ilbatte 2 - 1 il Napoli e torna a vincere contro gli azzurri dopo 17 gare a secco. A Marassi l'eroe di serata è l'ex Goran Pandev, che decide il match con una doppietta (11' e 26') ...Il contrario delche con Pandev capitalizza i due clamorosi errori della difesa napoletana. Al 26' è già 2 - 0, non basta in seguito una traversa piena di Petagna a svegliare una squadra molto ...Pagelle Genoa-Napoli - Termina il match allo stadio Luigi Ferraris per la 21a giornata di Serie A con il Napoli che affronta il Genoa. Le pagelle Genoa-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiega ...Doppietta del macedone , su due regali della difesa partenopea. Una traversa ed un palo di petagna e Insigne. Politano accorcia all’80’ ma è troppo tardi per evitare la sconfitta Un cinico Genoa al c ...