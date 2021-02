Serie A, Genoa-Napoli 0-0 (LIVE). Juventus-Roma 2-0. Colpo Spezia contro il Sassuolo. 3-3 tra Atalanta e Torino (Di sabato 6 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di sabato 6 febbraio 2021. Alle 18 il big match tra Juventus e Roma. Roma – Serie A, il programma e i risultati di sabato 6 febbraio 2021. Alle 18 il big match tra Juventus e Roma. Napoli impegnato sul campo del Genoa. Serie A, i risultati di sabato 6 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di sabato 6 febbraio, sfide valide per la ventunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Atalanta-Torino 3-2Sassuolo-Spezia 1-2Juventus-Roma 1-0Genoa-Napoli (ore 20.45) Serie ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di sabato 6 febbraio 2021. Alle 18 il big match traA, il programma e i risultati di sabato 6 febbraio 2021. Alle 18 il big match traimpegnato sul campo delA, i risultati di sabato 6 febbraio Di seguito i risultati diA di sabato 6 febbraio, sfide valide per la ventunesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)3-21-21-0(ore 20.45)...

OptaPaolo : 8 - A partire da metà dicembre 2020, Mattia #Destro è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A (8). Cecchino.… - Corriere : Genoa-Napoli: Insigne parte dalla panchina, Ballardini con Pandev dal 1' Diretta 0-0 - Agenzia_Ansa : Serie A, in campo Genoa-Napoli - DIRETTA #ANSA - Gazzetta_it : Fischio d’inizio, si parte! Genoa-Napoli 0-0 in diretta su - canciello_94 : GENOA vs NAPOLI|SERIE A|06.02.2021 #GENOANAPOLI #GENOA #NAPOLI #SERIEA #6FEBBRAIO #LIVE #LIVESPORT CLICK HERE ??… -