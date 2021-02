Serie A femminile: la Juventus travolge l’Empoli, ne approfitta la Roma (Di sabato 6 febbraio 2021) Serie A femminile: la Juventus travolge l’Empoli di Spugna 3-0. Le toscane perdono, così, il quarto posto a vantaggio della Roma, che rifila un poker al… Doveva essere la rivincita empolese, invece, si trasforma in un dessert bianconero: la Juventus vince 0-3 in terra toscana e consolida sempre più il primato in classifica, distaccando momentaneamente il Milan di sei punti, impegnato domani contro il San Marino. Decidono la gara Hurtig e Girelli (doppietta). Le ragazze di Spugna non vincono tra le mura amiche dal match del 17 ottobre 2020 (1-0) contro il Napoli. Danno addio al quarto posto in classifica, occupato, ora, dalla Roma di Betty Bavagnoli straripante in quel di Bari: secondo 0-4 dopo quello in Coppa Italia contro la Florentia San Gimignano ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021): ladi Spugna 3-0. Le toscane perdono, così, il quarto posto a vantaggio della, che rifila un poker al… Doveva essere la rivincita empolese, invece, si trasforma in un dessert bianconero: lavince 0-3 in terra toscana e consolida sempre più il primato in classifica, distaccando momentaneamente il Milan di sei punti, impegnato domani contro il San Marino. Decidono la gara Hurtig e Girelli (doppietta). Le ragazze di Spugna non vincono tra le mura amiche dal match del 17 ottobre 2020 (1-0) contro il Napoli. Danno addio al quarto posto in classifica, occupato, ora, dalladi Betty Bavagnoli straripante in quel di Bari: secondo 0-4 dopo quello in Coppa Italia contro la Florentia San Gimignano ...

