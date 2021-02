Sei Nazioni | segui LIVE la conferenza del c t Smith dopo Italia - Francia 10 - 50

Federugby : ??#italrugby Il XV Azzurro in campo con la ???? Francia sabato 6 febbraio per la partita inaugurale del… - Eurosport_IT : Orgoglio Italia ?????? Sperandio realizza la prima meta azzurra del Sei Nazioni ??? #SeiNazioni | #ItaliaFrancia - fidax92 : @Roby848484 Non capisco che partecipiamo a fare al sei nazioni, solo figure di merda facciamo - J_G_II : RT @Gazzetta_it: #rugby #SeiNazioni #ItaliaFrancia 10-50 @Federugby partenza flop, sconfitta numero 28 consecutiva nel Torneo - sportface2016 : #SixNations2021, le parole di Paolo #Garbissi al termine del match perso contro la Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Sei Nazioni

Inizio pessimo per l'Italia del rugby nel2021: segui ora in diretta la conferenza stampa del c.t. dell'Italia Franco Smith dopo Italia - Francia 10 - 50 Leggi i commenti Rugby: tutte le notizie Gasport 6 febbraio - 17:16Una Francia troppo forte punisce inesorabilmente un'Italia inconsistente nel match di apertura del2021. All'Olimpico finisce 50 - 10 per i Bleus del c.t. Fabien Galthie, che segnano 7 mete e letteralmente passeggiano per 80 minuti, punendo ogni piccolo errore degli uomini di Franco ...[RUGBY SEI NAZIONI] Con poche munizioni l’Italia nel primo match del Sei Nazioni 2021 perde contro la Francia, difficile trovare qualcosa da salvare, con una sconfitta nello stadio di casa dopo aver s ...ROMA, 06 FEB - 28/a sconfitta consecutiva per l'Italia del rugby nel 6 Nazioni. Oggi la Francia ha battuto gli azzurri per 50-10 nel match inaugurale del torneo 2021. L'Italia non vince una partita in ...