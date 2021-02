Sei nazioni: la Francia travolge l’Italia all’esordio (Di sabato 6 febbraio 2021) Sei nazioni: la Francia dilaga 50-10 e per l’Italia è esordio amaro. Tra una settimana il secondo match contro l’Inghilterra a Twickenham Esordio in Sei nazioni amaro per l’Italia, battuta dalla Francia per 50-10. Il giovane XV di Franco Smith cede ai transalpini che vanno in meta già dopo 6 minuti di gioco, dimostrando tutta… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 6 febbraio 2021) Sei: ladilaga 50-10 e perè esordio amaro. Tra una settimana il secondo match contro l’Inghilterra a Twickenham Esordio in Seiamaro per, battuta dallaper 50-10. Il giovane XV di Franco Smith cede ai transalpini che vanno in meta già dopo 6 minuti di gioco, dimostrando tutta… L'articolo Corriere Nazionale.

Eurosport_IT : Orgoglio Italia ?????? Sperandio realizza la prima meta azzurra del Sei Nazioni ??? #SeiNazioni | #ItaliaFrancia - Federugby : ??#italrugby Il XV Azzurro in campo con la ???? Francia sabato 6 febbraio per la partita inaugurale del… - Gazzetta_it : #rugby #SeiNazioni #ItaliaFrancia 10-50 @Federugby partenza flop, sconfitta numero 28 consecutiva nel Torneo - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) - Non basta il cuore, all'Italrugby, nel primo incontro del Sei Nazioni 2021. La Nazionale si arre… - RicSpada : @FilippoBallarin @enricoI00 guarda, mi sono sparato dal vivo tutti i sei nazioni (per “lavoro”) e ora sono grato al… -