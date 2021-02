Sei nazioni | la Francia dilaga e per l’Italia è esordio amaro

Leggi su dire

(Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA – Esordio in Sei Nazioni amaro per l’Italia, battuta dalla Francia per 50-10. Il giovane XV di Franco Smith cede ai transalpini che vanno in meta già dopo 6 minuti di gioco, dimostrando tutta la solidità del gruppo e per giunta senza strafare e chiudendo gli spazi ai padroni di casa.