Sei Nazioni | Italia sconfitta 50-10 dalla Francia al debutto

(Di sabato 6 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Non basta il cuore, all'Italrugby, nel primo incontro del Sei2021. La Nazionale si arrende per 50-10 alla, che mette a segno sette mete contro l'unica azzurra realizzata da Sperandio. Un sabato primaverile abbraccia il XV di Smith sul verde dell'Olimpico, senza pubblico per le restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19. Di fronte laper un ‘classicò dell'ovale che mette in palio anche il Trofeo Garibaldi. Al 5? ecco subito una percussione del debuttante Brex che costringe la truppa ospite ad alzare le barricate, prima però di affondare il colpo. E' infatti di Cretin, che sfrutta un pertugio nel bel mezzo della difesa azzurra, la prima meta di questo Sei. La trasformazione di Jalibert regala il 7-0 ad unache incrementa il bottino al 10? con ...