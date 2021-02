Sean Penn: la sua risposta alle "oscene" lamentele del personale della sua organizzazione (Di sabato 6 febbraio 2021) Sean Penn ha definito 'oscene' le lamentele di alcuni membri della sua organizzazione no-profit che gestisce la vaccinazione al Dodger Stadium di Los Angeles. Sean Penn ha scritto una lunga email di risposta al personale della sua organizzazione no-profit che sta aiutando a gestire un punto di vaccinazione anti Covid al Dodger Stadium di Los Angeles dopo che sono emerse alcune lamentele riguardanti i pranzi ed i turni di lavoro. L'attore di Mystic River si è scagliato contro il personale della sua organizzazione no-profit CORE (Community Organized Relief Effort) per i reclami apparsi su un articolo del New York Times la ... Leggi su movieplayer (Di sabato 6 febbraio 2021)ha definito '' ledi alcuni membrisuano-profit che gestisce la vaccinazione al Dodger Stadium di Los Angeles.ha scritto una lunga email dialsuano-profit che sta aiutando a gestire un punto di vaccinazione anti Covid al Dodger Stadium di Los Angeles dopo che sono emerse alcuneriguardanti i pranzi ed i turni di lavoro. L'attore di Mystic River si è scagliato contro ilsuano-profit CORE (Community Organized Relief Effort) per i reclami apparsi su un articolo del New York Times la ...

