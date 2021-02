Se il governo si formerà il Movimento non si tirerà indietro. Dopo le consultazioni il reggente dei 5S Crimi detta la linea (Di sabato 6 febbraio 2021) “Se si formerà un governo, ci saremo sempre con lealtà”. Lo ha detto il reggente pro tempore del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, al termine della consultazione dei grillini con il presidente del Consiglio designato, Mario Draghi. Un incontro fiume, durato un’ora e mezza, in cui sarebbero stati affrontati diversi temi. “Abbiamo chiesto di non indebolire il reddito di cittadinanza per un nuovo esecutivo solidale, ambientalista ed europeista” ha detto il capo politico che ha sottolineato come proprio sulla misura a sostegno di chi è più in difficoltà “abbiamo trovato una persona sensibile a questo tema”. Non solo. “Abbiamo parlato con il presidente Draghi anche della presenza dello Stato nell’aiuto alle imprese in questa fase, ma non come sussidi” ha spiegato il leader politico convinto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) “Se siun, ci saremo sempre con lealtà”. Lo ha detto ilpro tempore del5 stelle, Vito, al termine della consultazione dei grillini con il presidente del Consiglio designato, Mario Draghi. Un incontro fiume, durato un’ora e mezza, in cui sarebbero stati affrontati diversi temi. “Abbiamo chiesto di non indebolire il reddito di cittadinanza per un nuovo esecutivo solidale, ambientalista ed europeista” ha detto il capo politico che ha sottoto come proprio sulla misura a sostegno di chi è più in difficoltà “abbiamo trovato una persona sensibile a questo tema”. Non solo. “Abbiamo parlato con il presidente Draghi anche della presenza dello Stato nell’aiuto alle imprese in questa fase, ma non come sussidi” ha spiegato il leader politico convinto ...

