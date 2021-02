Scoperto nuovo Coronavirus | potrebbe infettare le cellule umane

(Di sabato 6 febbraio 2021) È statosimile al SARS-CoV-2 nei pangolini e sarebbe potenzialmente in grado diletipo dinel pangolino, conosciuto anche come “formichiere squamoso”. Iltipo appenaha una struttura molto somigliante al SARS-CoV-2, patogeno emerso a Wuhan alla fine del 2019 e responsabile della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

