“Sconosciuti che conoscono l’amore”, il nuovo disco di Junior V (Di sabato 6 febbraio 2021) Junior V ha pubblicato un nuovo disco intitolato “Sconosciuti che conoscono l’amore” per la casa discografica Django Dischi. Si tratta del terzo lavoro in studio del musicista classe 98? e può essere considerato come una vera e propria virata di stile: viene abbandonata la via del reggae per approdare ad un folk suggestivo e particolare. Coniugato da una vena cantautoriale molto forte e da una tendenza acustica. Intervista al musicista lombardo Mattia Airoldi, un interessante incontro tra folk e indie music Cosa dice Junior V a proposito del nuovo “Sconosciuti che conoscono l’amore”? “Sconosciuti che conoscono l’amore” è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 6 febbraio 2021)V ha pubblicato unintitolato “che” per la casagrafica Django Dischi. Si tratta del terzo lavoro in studio del musicista classe 98? e può essere considerato come una vera e propria virata di stile: viene abbandonata la via del reggae per approdare ad un folk suggestivo e particolare. Coniugato da una vena cantautoriale molto forte e da una tendenza acustica. Intervista al musicista lombardo Mattia Airoldi, un interessante incontro tra folk e indie music Cosa diceV a proposito delche”? “che” è ...

MoliPietro : “Sconosciuti che conoscono l’amore”, il nuovo disco di Junior V - spriteejhope : RT @93KILLSMBDY: il bello è che su twitter non abbiamo paura che ci trovino degli sconosciuti, ma le persone che ci conoscono - soloint10841330 : @Andrea71048041 @MatteDj23 @FABIOCRUCIATA @massimozampini Eddai non nasconderti. Si vede che ti piace la fava. Dai… - yaenneferx : @Mawrdock - della proposta di matrimonio di due sconosciuti non mi permetterei mai. Ora noi sappiamo distinguere pe… - sbalzidamore : io che leggo un io che leggo 900 pdf da studiare per commenti di due il compito… -