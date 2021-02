Sci freestyle, Danielle Scott e Noe Roth si impongono a Deer Valley negli aerials. Sfida aperta tra Peel e Vinecky per la Coppa del Mondo (Di domenica 7 febbraio 2021) La sesta e penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2020-2021 di aerials è andata ormai ufficialmente in archivio in quel di Deer Valley, Utah. Lotta ancora apertissima per la Sfera di Cristallo in campo femminile, con l’australiana Laura Peel che ha fallito il primo match point non concludendo la sua run nella Final 2 e dovendosi quindi accontentare della sesta piazza assoluta di giornata. La padrona di casa americana Winter Vinecki, prima inseguitrice della Peel nella generale, si è invece ben comportata raccogliendo un importante secondo posto con uno score di 87.77 nella manche decisiva. Il pettorale giallo conserva comunque un margine di 67 punti in vista dell’ultima gara stagionale di Almaty. Il successo è andato all’australiana Danielle ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) La sesta e penultima tappa stagionale delladel2020-2021 diè andata ormai ufficialmente in archivio in quel di, Utah. Lotta ancora apertissima per la Sfera di Cristallo in campo femminile, con l’australiana Laurache ha fallito il primo match point non concludendo la sua run nella Final 2 e dovendosi quindi accontentare della sesta piazza assoluta di giornata. La padrona di casa americana Winter Vinecki, prima inseguitrice dellanella generale, si è invece ben comportata raccogliendo un importante secondo posto con uno score di 87.77 nella manche decisiva. Il pettorale giallo conserva comunque un margine di 67 punti in vista dell’ultima gara stagionale di Almaty. Il successo è andato all’australiana...

