Sci di fondo, la sprint tl di Ulricehamn va a Maja Dahlqvist. Terza Jessie Diggins, 29ma Greta Laurent (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è appena completata la finale femminile della sprint in tecnica libera di Ulricehamn, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo: doppietta delle padrone di casa con Maja Dahlqvist davanti a Johanna Hagstroem, mentre è giunta Terza la statunitense Jessie Diggins, che ha rafforzato il primato nella generale. L’unica azzurra che aveva passato le qualificazioni del mattino, Greta Laurent, si è classificata 29ma assoluta. Nei quarti di finale avanzano tra le principali favorite tutte le prime sette delle qualificazioni mattutine, mentre esce a causa di una caduta la svedese Linn Svahn, prima nella classifica delle Under 23, che è 26ma. In casa Italia chiude sesta nella prima serie ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Si è appena completata la finale femminile dellain tecnica libera di, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo di sci di: doppietta delle padrone di casa condavanti a Johanna Hagstroem, mentre è giuntala statunitense, che ha rafforzato il primato nella generale. L’unica azzurra che aveva passato le qualificazioni del mattino,, si è classificataassoluta. Nei quarti di finale avanzano tra le principali favorite tutte le prime sette delle qualificazioni mattutine, mentre esce a causa di una caduta la svedese Linn Svahn, prima nella classifica delle Under 23, che è 26ma. In casa Italia chiude sesta nella prima serie ...

zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Ulricehamn in DIRETTA: Pellegrino punta al podio. Laurent fuori nei quarti - #fondo… - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo Femminile: Coppa su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: - FondoItalia : Fondo - Brutta notizia per Young: un nuovo esame svela la frattura del perone - LabValsusa : DA MONFOL A MONTAGNE SEU ????? Un'escursione dal panorama spettacolare adatta agli sci da fondo e alle ciaspole, sul… - LinkaTv : E' iniziato Sci di Fondo Femminile: Coppa su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: -