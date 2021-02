Sci alpino, orario Cerimonia d’apertura Mondiali Cortina: programma, tv, streaming (Di domenica 7 febbraio 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e l’attesa sta finalmente per terminare a Cortina d’Ampezzo, sede dei Campionati Mondiali 2021 di sci alpino. La splendida località veneta si appresta ad ospitare una rassegna iridata che si preannuncia altamente spettacolare ed entusiasmante, in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista nonostante la pesante assenza per infortunio della campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia. Il programma agonistico della manifestazione si aprirà lunedì 8 febbraio (ore 11.00 Super-G, ore 14.30 slalom) con la combinata alpina femminile, ma nella giornata di domenica 7 febbraio i riflettori saranno puntati sulla Cerimonia d’apertura dell’evento. L’atto inaugurale del Mondiale comincerà alle ore 18.00 e verrà trasmesso ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e l’attesa sta finalmente per terminare ad’Ampezzo, sede dei Campionati2021 di sci. La splendida località veneta si appresta ad ospitare una rassegna iridata che si preannuncia altamente spettacolare ed entusiasmante, in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista nonostante la pesante assenza per infortunio della campionessa olimpica di discesa libera Sofia Goggia. Ilagonistico della manifestazione si aprirà lunedì 8 febbraio (ore 11.00 Super-G, ore 14.30 slalom) con la combinata alpina femminile, ma nella giornata di domenica 7 febbraio i riflettori saranno puntati sulladell’evento. L’atto inaugurale del Mondiale comincerà alle ore 18.00 e verrà trasmesso ...

