Sci alpino, Cortina 2021: le speranze di medaglia per l’Italia, azzurri competitivi in quasi tutte le specialità (Di sabato 6 febbraio 2021) «E lucevan le stelle«, come da Tosca di Puccini. A Cortina sono tutti pronti a giurare su una messe di medaglie italiane, al femminile. Possibile, probabile, auspicabile. Mai sottovalutare, però, il cuore dei maschietti azzurri e soprattutto un dato: una volta terminata l’era di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni (cioè dal 1999), sono stati proprio i ragazzi a regalarci tre titoli mondiali, e sempre nella medesima specialità, il superG, con la sorpresa Patrick Staudacher ad Åre 2007, la gloria di Cristof Innerhofer a Garmisch-Partenkirchen 2011 e la consacrazione per Dominik Paris, sempre in Svezia, nel 2019. Senza dimenticare il Giuliano Razzoli olimpionico in slalom a Vancouver 2010. Se le ragazze hanno colmato il vuoto proprio ai Giochi (Daniela Ceccarelli prima in superG a Salt Lake City 2002 e Sofia Goggia oro in discesa a ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) «E lucevan le stelle«, come da Tosca di Puccini. Asono tutti pronti a giurare su una messe di medaglie italiane, al femminile. Possibile, probabile, auspicabile. Mai sottovalutare, però, il cuore dei maschiettie soprattutto un dato: una volta terminata l’era di Alberto Tomba e Deborah Compagnoni (cioè dal 1999), sono stati proprio i ragazzi a regalarci tre titoli mondiali, e sempre nella medesima, il superG, con la sorpresa Patrick Staudacher ad Åre 2007, la gloria di Cristof Innerhofer a Garmisch-Partenkirchen 2011 e la consacrazione per Dominik Paris, sempre in Svezia, nel 2019. Senza dimenticare il Giuliano Razzoli olimpionico in slalom a Vancouver 2010. Se le ragazze hanno colmato il vuoto proprio ai Giochi (Daniela Ceccarelli prima in superG a Salt Lake City 2002 e Sofia Goggia oro in discesa a ...

