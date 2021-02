Santori-Picca: Il governo raddoppi i fondi Recovery Plan per il turismo (Di sabato 6 febbraio 2021) – “raddoppiare subito i fondi per il turismo previsti dal Recovery Plan: è questa la prima cosa che deve fare il nuovo governo, non appena insediato in Parlamento”. Lo dichiarano in una nota Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio un intero comparto che a Roma e nel Lazio, compreso l’indotto, conta decine di migliaia di imprese. Un settore che è stato praticamente ignorato dal governo uscente: basta fare un giro nel centro della Capitale, con gli hotel ancora quasi tutti chiusi, per comprendere che, senza aiuti veri, il settore è destinato alla morte, anche perché le presenze turistiche straniere resteranno un miraggio per molto tempo”, ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021) – “are subito iper ilprevisti dal: è questa la prima cosa che deve fare il nuovo, non appena insediato in Parlamento”. Lo dichiarano in una nota Fabrizioe Monica(nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “L’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio un intero comparto che a Roma e nel Lazio, compreso l’indotto, conta decine di migliaia di imprese. Un settore che è stato praticamente ignorato daluscente: basta fare un giro nel centro della Capitale, con gli hotel ancora quasi tutti chiusi, per comprendere che, senza aiuti veri, il settore è destinato alla morte, anche perché le presenze turistiche straniere resteranno un miraggio per molto tempo”, ...

