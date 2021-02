Sanremo: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, condurrà il PrimaFestival (Di sabato 6 febbraio 2021) Giovanna Civitillo sarà la padrona di casa di PrimaFestival, il programma che introduce il festival in onda dal 27 febbraio al 6 marzo, come ha anticipato Davide Maggio sul suo blog. Con lei protagonisti Giovanni Vernia e Valeria Graci. La moglie di Amadeus non sarà co-conduttrice del festival come qualcuno aveva ipotizzato, né inviata per la Vita in Diretta: dal momento che i programmi del daytime non si trasferiranno quest’anno a Sanremo in linea con il protocollo Rai, Civitillo ha preferito lasciare il posto alle inviate storiche della trasmissione. A volerla alla guida di PrimaFestival sarebbe stato lo sponsor Suzuki in accordo con Rai Pubblicità. Giovanna Civitillo raccoglie così il testimone da Gigi e Ross, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 6 febbraio 2021)sarà la padrona di casa di, il programma che introduce il festival in onda dal 27 febbraio al 6 marzo, come ha anticipato Davide Maggio sul suo blog. Con lei protagonisti Giovanni Vernia e Valeria Graci. Ladinon sarà co-conduttrice del festival come qualcuno aveva ipotizzato, né inviata per la Vita in Diretta: dal momento che i programmi del daytime non si trasferiranno quest’anno ain linea con il protocollo Rai,ha preferito lasciare il posto alle inviate storiche della trasmissione. A volerla alla guida disarebbe stato lo sponsor Suzuki in accordo con Rai Pubblicità.raccoglie così il testimone da Gigi e Ross, ...

HuffPostItalia : Sanremo: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, condurrà il PrimaFestival - sociofra : Non lo trovate un po' stucchevole questo parentopoli? Non è la prima volta che si cerca di piazzare la moglie di Am… - mister_ricci : Immagino sia stata scelta dopo attente valutazioni. A parte gli scherzi, questa qui la vedi in tv solo perché ha un… - GDS_it : #GiovannaCivitillo sbarca a #Sanremo, la moglie di #Amadeus condurrà #PrimaFestival - C_Randieri : Agenzia_Ansa '#Sanremo2021 Giovanna Civitillo a #PrimaFestival #ANSA -