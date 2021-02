Sanremo | Amadeus | ' se chiudere Ariston serve a far riaprire teatri e cinema siamo felicissimi'

HuffPostItalia : Sanremo: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, condurrà il PrimaFestival - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - rtl1025 : ?? #Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di #Sanremo, dopo l'alt del ministro… - Adnkronos : #Sanremo, #Amadeus: 'Mai pensato di abbandonare #Festival' - iconanews : Amadeus, Ornella Vanoni sarà ospite del Festival di Sanremo -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Amadeus

Lo ammetta: pure quello per? Ebbene sì, purtroppo scartato. Mi sarebbe piaciuto tornare al Festival di. Era Everest? No. Questo brano è nato giugno, dopo il grande lockdown, quando ......dinon sarà co - conduttrice del festival come qualcuno aveva ipotizzato, né inviata per la Vita in Diretta: dal momento che i programmi del daytime non si trasferiranno quest'anno a...Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo anche contenti di quello che sta accadendo: se chiudere l’Ariston può servire in qualche maniera, e noi lo crediamo fortemente, a riaprire i teatri e i cinema, no ...Madame è una giovanissima cantante esordiente che per la prima volta calcherà il palco di Sanremo con la sua nuova canzone "Voce" ...