Sanremo: Amadeus, ‘se chiudere Ariston serve a far riaprire teatri e cinema siamo felicissimi’ (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo anche contenti di quello che sta accadendo: se chiudere l’Ariston può servire in qualche maniera, e noi lo crediamo fortemente, a riaprire i teatri e i cinema, noi siamo felicissimi. Questa è la cosa più importante”. Così il direttore artistico del festival di Sanremo Amadeus, nel corso di un collegamento in diretta con Marco Liorni su Rai1, a ‘ItaliaSì!’. “Noi ci proviamo a fare Sanremo anche senza pubblico, perché c’è il nostro entusiasmo e poi le persone che stanno a casa faranno sì che non si sentirà la mancanza del pubblico”, ha aggiunto Ama. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb. (Adnkronos) – “Noianche contenti di quello che sta accadendo: sel’può servire in qualche maniera, e noi lo crediamo fortemente, ae i, noifelicissimi. Questa è la cosa più importante”. Così il direttore artistico del festival di, nel corso di un collegamento in diretta con Marco Liorni su Rai1, a ‘ItaliaSì!’. “Noi ci proviamo a fareanche senza pubblico, perché c’è il nostro entusiasmo e poi le persone che stanno a casa faranno sì che non si sentirà la mancanza del pubblico”, ha aggiunto Ama. L'articolo CalcioWeb.

HuffPostItalia : Sanremo: Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus, condurrà il PrimaFestival - davidemaggio : Mi sa che il povero Amadeus ha un'altra gatta da pelare per #Sanremo2021 Anche se le alternative non sembrano esse… - rtl1025 : ?? #Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di #Sanremo, dopo l'alt del ministro… - cschannel_news : Sanremo, Amadeus: “Mai pensato di abbandonare Festival” - hagakure_jfp : RT @ciropellegrino: Ma #Amadeus ha capito o no, che non deve fare politica su #Sanremo2021, sui teatri e cinema e che il #COVID19 non è qu… -