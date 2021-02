Sanremo, Amadeus: "Mai pensato di abbandonare Festival" (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Io sono sempre stato disteso. Fare Sanremo è un privilegio, mi hanno dipinto come 'nervoso', in realtà non lo sono mai stato. Lo dico subito: non ho mai voluto abbandonare Sanremo. Ci lavoro da maggio, ho ascoltato 960 canzoni dei giovani, 300 dei big. Figuriamoci se nella mia testa è passato anche solo per un secondo l'idea di non fare Sanremo. Mai e poi mai". Lo ha detto Amadeus, collegato in diretta con Marco Liorni su Rai1 a 'ItaliaSi!'. "E poi ci sono 300 persone che stanno costruendo un palco bellissimo dal 2 di gennaio, è una cosa bellissima e si va avanti"., ha detto il conduttore e direttore artistico del Festival. "Noi siamo anche contenti di quello che sta accadendo: se chiudere l'Ariston può servire in qualche maniera, e noi lo crediamo fortemente, a riaprire ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) (Adnkronos) - "Io sono sempre stato disteso. Fareè un privilegio, mi hanno dipinto come 'nervoso', in realtà non lo sono mai stato. Lo dico subito: non ho mai voluto. Ci lavoro da maggio, ho ascoltato 960 canzoni dei giovani, 300 dei big. Figuriamoci se nella mia testa è passato anche solo per un secondo l'idea di non fare. Mai e poi mai". Lo ha detto, collegato in diretta con Marco Liorni su Rai1 a 'ItaliaSi!'. "E poi ci sono 300 persone che stanno costruendo un palco bellissimo dal 2 di gennaio, è una cosa bellissima e si va avanti"., ha detto il conduttore e direttore artistico del. "Noi siamo anche contenti di quello che sta accadendo: se chiudere l'Ariston può servire in qualche maniera, e noi lo crediamo fortemente, a riaprire ...

