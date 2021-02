Sanremo 2021, Amadeus: “Non ho mai pensato di lasciare il Festival” (Di sabato 6 febbraio 2021) Amadeus sul Festival di Sanremo 2021: “Non ho mai pensato di lasciare la direzione artistica”. ROMA – Amadeus non ha mai pensato di abbandonare il Festival di Sanremo. A dirlo, dopo giorni di polemiche, è lo stesso conduttore ai microfoni di Italia Sì, trasmissione in onda su Rai 1 e condotta da Marco Liorni: “Io sono sempre stato sereno – ha assicurato, riportato dall’AdnKronos – fare Sanremo per me è un privilegio. Mi hanno dipinto in tutti i modi, ma non ho mai pensato di fare un passo indietro. Ci lavoro da maggio, figuriamoci se ho pensato di non fare più Sanremo. Ci sono ben 300 persone che stanno costruendo un palco dal 2 gennaio. Andiamo ... Leggi su newsmondo (Di sabato 6 febbraio 2021)suldi: “Non ho maidila direzione artistica”. ROMA –non ha maidi abbandonare ildi. A dirlo, dopo giorni di polemiche, è lo stesso conduttore ai microfoni di Italia Sì, trasmissione in onda su Rai 1 e condotta da Marco Liorni: “Io sono sempre stato sereno – ha assicurato, riportato dall’AdnKronos – fareper me è un privilegio. Mi hanno dipinto in tutti i modi, ma non ho maidi fare un passo indietro. Ci lavoro da maggio, figuriamoci se hodi non fare più. Ci sono ben 300 persone che stanno costruendo un palco dal 2 gennaio. Andiamo ...

