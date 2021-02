Salvini: sintonia su molti punti, non poniamo condizioni né veti e siamo a disposizione (Di sabato 6 febbraio 2021) Mezz'ora di confronto su temi, che per molti aspetti coincidono. Matteo Salvini esordisce così il racconto dell'incontro con il premier incaricato Mario Draghi, senza nascondere nonostante la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 febbraio 2021) Mezz'ora di confronto su temi, che peraspetti coincidono. Matteoesordisce così il racconto dell'incontro con il premier incaricato Mario Draghi, senza nascondere nonostante la ...

lorepregliasco : Da Salvini toni di grande apertura direi. Da 'Draghi scelga tra Grillo e noi' a 'sintonia' #Draghi - zazoomblog : Salvini: sintonia su molti punti non poniamo condizioni né veti e siamo a disposizione - #Salvini: #sintonia… - news_mondo_h24 : Salvini apre a Draghi: “Sintonia su sviluppo del Paese. Ora serve tornare a vivere, chiusure portano alla depressio… - MecMaruofficial : Ma com'è che piano piano si stanno dichiarando tutti 'in sintonia' con #Draghi?!Ah.. già,i soldi del recovery found… - immune27483301 : @civati @PossibileIt @yes_political Ma se Salvini si è trovato in 'sintonia' con #Draghi mi dici come può avere spazio questa proposta? -