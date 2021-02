Salvini si mette a disposizione di Draghi: “Dalla Lega né veti né condizioni, c’è sensibilità comune” (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – “Noi non poniamo condizioni né veti, la Lega è a disposizione del professor Draghi“: così Matteo Salvini al termine delle consultazioni con il premier incaricato. “E’ stata una mezz’ora di confronto stimolante sui temi, sull’idea di Italia che per diversi aspetti coincide. Siamo contenti che al centro ci sia stato il tema dello sviluppo, della crescita dei cantieri. E’ ciò di cui l’Italia ha bisogno per ripartire. Noi non poniamo condizioni, faccio questa premessa. Altri partiti pongono condizioni e veti, ‘con la Lega e con Salvini no’: noi non abbiamo posto condizioni né su persone, né su idee, né su movimenti“, ribadisce il leader del Carroccio. Salvini ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – “Noi non poniamoné, laè adel professor“: così Matteoal termine delle consultazioni con il premier incaricato. “E’ stata una mezz’ora di confronto stimolante sui temi, sull’idea di Italia che per diversi aspetti coincide. Siamo contenti che al centro ci sia stato il tema dello sviluppo, della crescita dei cantieri. E’ ciò di cui l’Italia ha bisogno per ripartire. Noi non poniamo, faccio questa premessa. Altri partiti pongono, ‘con lae conno’: noi non abbiamo postoné su persone, né su idee, né su movimenti“, ribadisce il leader del Carroccio....

