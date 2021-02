Salvini ministro, per Draghi si può fare. Il Pd punta i piedi e fa perdere la pazienza al premier (Di sabato 6 febbraio 2021) Se la Lega entrerà nel governo Draghi si parla di due ministeri di peso, uno dei quali spetterebbe proprio a Matteo Salvini. Un’idea che proprio il premier incaricato intenderebbe percorrere senza indugi, anche perché non gli conviene avere all’opposizione Lega e Fratelli d’Italia insieme. Salvini ministro, Pd e Leu fanno perdere la pazienza a Draghi Ma mentre Salvini non ha posto alcun veto nelle consultazioni con Draghi, così non hanno fatto il Pd e Zingaretti. Riuscendo nell’impresa di far perdere la pazienza all’ex presidente della Bce. Lo stesso Zingaretti non esclude di fare il ministro e un posto lo vorrebbe anche Giuseppe Conte. Solo che per i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 6 febbraio 2021) Se la Lega entrerà nel governosi parla di due ministeri di peso, uno dei quali spetterebbe proprio a Matteo. Un’idea che proprio ilincaricato intenderebbe percorrere senza indugi, anche perché non gli conviene avere all’opposizione Lega e Fratelli d’Italia insieme., Pd e Leu fannolaMa mentrenon ha posto alcun veto nelle consultazioni con, così non hanno fatto il Pd e Zingaretti. Riuscendo nell’impresa di farlaall’ex presidente della Bce. Lo stesso Zingaretti non esclude diile un posto lo vorrebbe anche Giuseppe Conte. Solo che per i ...

Giorgiolaporta : Quando stai per formare un #Governo con i tuoi avversari ma ti preoccupi del #portafoglio perché sai che in Parlame… - pietroraffa : Gruber:'Lei dopo dovrebbe andare in Europa a contrattare' Salvini:'Guardi che io ho fatto il Ministro e il Vicepre… - matteosalvinimi : #Salvini: Come potrebbe finire? Si mettono d'accordo, cambiano qualche ministro e poi tutti in tv a dire che hanno… - Luce38082184 : RT @Giorgiolaporta: Quando stai per formare un #Governo con i tuoi avversari ma ti preoccupi del #portafoglio perché sai che in Parlamento… - marianomores61 : RT @SecolodItalia1: Salvini ministro, per Draghi si può fare. Il Pd punta i piedi e fa perdere la pazienza al premier -