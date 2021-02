Salvini ministro nel governo Draghi? (Di sabato 6 febbraio 2021) Ieri Salvini si era prodotto nell’ennesima acrobazia politica spiegando a SKyTg24 di voler governare con tutti: “Mi dispiace che ci siano alcuni che stanno ponendo dei veti sulla Lega. A me non interessa chi c’è dentro, io penso al bene del Paese” mentre poche ore prima aveva posto un veto netto ai 5 Stelle. La Lega entrerà davvero nel governo Draghi? Se così fosse i rumors spiegano che ci sarebbero due ministeri pronti per il Carroccio. Se per Repubblica i nomi designati sono quelli di Giorgetti e di Molinari La Stampa spiega che il leader della Lega potrebbe decidere se dare la fiducia a Mario Draghi o meno in base a un altro fattore. Il suo ingresso diretto nell’esecutivo: Giorgetti teme che Salvini possa decidere all’improvviso di rimanere all’opposizione. Il segretario del Carroccio è spaventato ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Ierisi era prodotto nell’ennesima acrobazia politica spiegando a SKyTg24 di voler governare con tutti: “Mi dispiace che ci siano alcuni che stanno ponendo dei veti sulla Lega. A me non interessa chi c’è dentro, io penso al bene del Paese” mentre poche ore prima aveva posto un veto netto ai 5 Stelle. La Lega entrerà davvero nel? Se così fosse i rumors spiegano che ci sarebbero due ministeri pronti per il Carroccio. Se per Repubblica i nomi designati sono quelli di Giorgetti e di Molinari La Stampa spiega che il leader della Lega potrebbe decidere se dare la fiducia a Marioo meno in base a un altro fattore. Il suo ingresso diretto nell’esecutivo: Giorgetti teme chepossa decidere all’improvviso di rimanere all’opposizione. Il segretario del Carroccio è spaventato ...

pietroraffa : Gruber:'Lei dopo dovrebbe andare in Europa a contrattare' Salvini:'Guardi che io ho fatto il Ministro e il Vicepre… - matteosalvinimi : #Salvini: Come potrebbe finire? Si mettono d'accordo, cambiano qualche ministro e poi tutti in tv a dire che hanno… - giuliainnocenzi : Caro #Salvini, se da ministro avesse legalizzato le droghe leggere queste non ingrosserebbero le casse della mafia… - MarcoBobbygoal : #pd Se il #pd, dopo essersi suicidato con il Governo Monti, accetta di fare un Governo con Salvini Ministro, dimost… - meschini_nito : Salvini: “Pronto a tornare ministro”. L’ipotesi dei leader dentro il governo -