«Ruud Krol era molto attento a tavola Cenava alle 5 del pomeriggio | da buon olandese»

(Di sabato 6 febbraio 2021) Su Sportweek un’intervista a Roberto Scarnecchia, ex giocatore di Serie A (ha militato nella Roma di Falcao, nel Napoli die nel Milan di Franco Baresi) diventato chef di un ristorante stellato. Racconta la sua passione per il cibo («Da bambino rubavo la pasta che mia nonna aveva appena tirato e coperto con un lenzuolo. E poi la mangiavo, cruda naturalmente») e per la cucina. «Iniziai davvero a cucinare, ma per diletto, quando arrivai in prima squadra nella Roma. I calciatori, si sa, hanno abbastanza tempo libero… E io mi divertivo a invitare a cena i compagni. Pruzzo e Ancelotti erano di casa, Carlo ricordo che passò anche un Natale e un Capodanno a casa di mamma. Spesso ero io a cucinare per tutti anche quando eravamo in ritiro, cose da sportivi ma curate, spaghetti al pomodoro e basilico, filetto…. A casa magari mi spingevo sul pesce, uno Scoglio, il riso alla ...