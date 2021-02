Russia | retata sostenitori Navalny | giornalista umiliato in video

(Di sabato 6 febbraio 2021) Mosca, 6 feb. (Adnkronos/dpa) – La polizia russa ha arrestato diversidi Alexey Navalni, e perquisito le loro abitazioni, in una serie di operazioni a San Pietroburgo e Vladivostock. In questa città dell’estremo oriente russo, ilGennadi Shulga è stato buttato a terra dalla polizia con il viso accanto alla ciotola del cane. Le immagini sono poi state mostrate indagli agenti che l’hanno arrestato, come intimidazione per altri dissidenti. I raid delle forze di sicurezza sono stati denunciati con foto esu Telegram. La polizia di San Pietroburgo ha annunciato di aver compiuto 30 di queste operazioni. Fin da stamattina gli agenti hanno isolato diverse strade della città, con centinaia di uomini dispiegati, secondo immagini diffuse dal portale fontanka.ru.I raid, che hanno colpito anche ...

