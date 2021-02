Russia-Ue, da Borrell a Biden fino a Macron. Cooperazione e controversie (Di sabato 6 febbraio 2021) “Il dialogo con la Russia è importante e necessario, ma produce i migliori risultati quando gli Stati Uniti e l’Ue parlano insieme da una posizione di unità e forza”, scrive su Twitter Michael Carpenter, direttore del Penn-Biden Center, centrandon perfettamente il punto. Durante il suo primo discorso sulla politica estera, parlando dal dipartimento di Stato, il presidente statunitense, Joe Biden, ha messo in chiaro in estrema sintesi due elementi chiave della sua visione: con la Cina intende portare avanti un contenimento multilaterale, con la Russia l’obiettivo è la deterrenza con un ingaggio minimo. Sono le due “rival powers” della National Security Strategy del 2017, l’ultimo e ancora operativo libro bianco sulla strategia globale dell’impero americano. I due temi si sovrappongono laddove le visioni occidentali ... Leggi su formiche (Di sabato 6 febbraio 2021) “Il dialogo con laè importante e necessario, ma produce i migliori risultati quando gli Stati Uniti e l’Ue parlano insieme da una posizione di unità e forza”, scrive su Twitter Michael Carpenter, direttore del Penn-Center, centrandon perfettamente il punto. Durante il suo primo discorso sulla politica estera, parlando dal dipartimento di Stato, il presidente statunitense, Joe, ha messo in chiaro in estrema sintesi due elementi chiave della sua visione: con la Cina intende portare avanti un contenimento multilaterale, con lal’obiettivo è la deterrenza con un ingaggio minimo. Sono le due “rival powers” della National Security Strategy del 2017, l’ultimo e ancora operativo libro bianco sulla strategia globale dell’impero americano. I due temi si sovrappongono laddove le visioni occidentali ...

repubblica : Russia, schiaffo di Lavrov a Borrell su Navalnyj: espulsi tre diplomatici europei - amnestyitalia : #Russia Chiediamo all’Alto commissario per la politica estera europea Borrell, in vista della sua prossima visita a… - DanielaColi2 : Borrell ha detto a Lavrov che non ci saranno sanzioni per #Navalny Ha chiesto che l'UE approvi la Russia il vaccino #Sputnik . - Andreagiachetta : RT @fra_mercanti: #Borrell è riuscito dove ancora non era riuscito nessuno: far umiliare #UE dalla #Russia in una manciata di ore. Serve su… - EmilioBerettaF1 : Russia, schiaffo di Lavrov a Borrell su Navalnyj: espulsi tre diplomatici europei -